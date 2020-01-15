«Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» в Кубке Англии

В переигровке матча 1/32 финала Кубка Англии лондонский «Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Мидлсбро» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обслуживал матч арбитр Крейг Поусон. Ему ассистировали судьи на линиях Николас Хоптон и Адам Нанн.

Счёт был открыт в начале матча. На второй минуте автором забитого мяча стал Джовани Ло Чельсо. На 15-й минуте лондонский клуб увеличил разрыв в счёте благодаря голу Эрика Ламелы. Гости сумели отыграть один гол в концовке матча, на 83-й минуте отличился Джордж Сэвилл.

Напомним, что в первом матче «Мидлсбро» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграли вничью со счётом 1:1. Забитыми мячами отметились Эшли Флетчер у хозяев и Лукас Моура в составе гостей.