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«Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» в Кубке Англии

«Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» в Кубке Англии
Футбол / Англия 0

В переигровке матча 1/32 финала Кубка Англии лондонский «Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Мидлсбро» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обслуживал матч арбитр Крейг Поусон. Ему ассистировали судьи на линиях Николас Хоптон и Адам Нанн.

Счёт был открыт в начале матча. На второй минуте автором забитого мяча стал Джовани Ло Чельсо. На 15-й минуте лондонский клуб увеличил разрыв в счёте благодаря голу Эрика Ламелы. Гости сумели отыграть один гол в концовке матча, на 83-й минуте отличился Джордж Сэвилл.

Напомним, что в первом матче «Мидлсбро» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграли вничью со счётом 1:1. Забитыми мячами отметились Эшли Флетчер у хозяев и Лукас Моура в составе гостей.

Кубок Англии. 1/32 финала, переигровки
14 января 2020, вторник. 23:05 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 1
Мидлсбро
Мидлсбро
1:0 Ло Чельсо – 2'   2:0 Ламела – 15'   2:1 Сэвилл – 83'
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