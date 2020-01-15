Игрок «Ньюкасла» назвал игрока, который превосходит Криштиану Роналду по силе и скорости

Голландский защитник «Ньюкасл Юнайтед» Йетро Виллемс выделил игру 23-летнего испанского нападающего Адама Траоре после встречи 22-го тура с «Вулверхэмптоном» (1:1).
«В своей карьере я играл против многих хороших игроков, но ни один из них не был так быстр и силён, как Адама Траоре! Я встречался с Криштиану Роналду, но даже у него нет такой скорости! Конечно, у него нереальная техника, но иногда остановить подобное проще, чем противостоять кому-то с таким невероятным рывком.
Я оборонялся против Роналду на Евро-2012, когда Нидерланды играли с Португалией (1:2). Это было тяжело, но матч против Траоре был сложнейшим в моей карьере, хотя я думаю, что выступил неплохо», — приводит слова Траоре Daily Mail.
Видео забитого гола «Вулверхэмптона» в ворота «Ньюкасла» можно посмотреть на «Чемпионате».
25-летний голландец, арендованный у немецкого клуба «Айнтрахт», в этом сезоне принял участие в 19 матчах за «Ньюкасл» во всех турнирах и отметился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами.
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