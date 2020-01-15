Эриксен дал согласие на переход в «Интер» в январе

Датский полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен согласился перейти в миланский «Интер» уже в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает итальянский журналист Sky Sport Italia Фабрицио Романо в «Твиттере».

27-летний датчанин выразил желание перейти в итальянский клуб, не дожидаясь окончания своего контракта летом 2020 года. Он готов принять условия по личному контракту и ожидает положительного исхода переговоров между клубами. «Интер» уже вступил в официальные переговоры с «Тоттенхэмом» и предложил за переход полузащитника в январе € 10 млн. Но «шпоры» рассчитывают выручить за игрока не менее € 20 млн. Переговоры между клубами продолжаются.

Ранее итальянские СМИ сообщили о том, что игрок достиг договорённости с «Интером» по поводу личного контракта, согласно которому его зарплата составила бы € 7,5 млн в год.



Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года. В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник в 18 матчах английской Премьер-лиги отправил в ворота соперников 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. На его счету также 5 жёлтых карточек.