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Защитник «Милана» Родригес близок к переходу в ПСВ

Защитник «Милана» Родригес близок к переходу в ПСВ
Футбол / Италия 0

Швейцарский защитник «Милана» Рикардо Родригес в ближайшее время может стать игроком «ПСВ Эйндховен», об этом информирует итальянский портал MilanNews.It.

Спортивный директор «ПСВ» уже находится в Милане, чтобы завершить трансфер Рикардо Родригеса. Швейцарский защитник выбрал вариант с голландским клубом и отклонил предложение «Фенербахче».

«Милан» хочет продать Родригеса и согласен и на условия «ПСВ». Это будет аренда с обязательным выкупом за € 6 млн. Итальянский клуб готов платить Родригесу часть зарплаты во время аренды.

Родригес выступает в составе «Милана» с 2017 года. Его трансферная стоимость по версии Transfermarkt.de составляет € 10 млн. В этом сезоне он принял участие в 5 матчах за россонери, не отметившись результативными действиями.

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