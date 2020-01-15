Мендеш будет заниматься переходом экс-спартаковца Зе Луиша в «Тоттенхэм»

Нападающий «Порту» Зе Луиш, ранее выступавший за московский «Спартак», может оказаться в лондонском «Тоттенхэме». Информация об этом появилась в эфире португальского телеканала SIC Notícias.
«Шпоры», испытывающие проблемы в линии нападения после того, как из-за травмы до апреля выбыл лидер клуба – Гарри Кейн, готовы арендовать до конца сезона у «Порту» 28-летнего форварда. Сделку будет курировать известный во всем мире португальский агент – Жорже Мендеш.
Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года, вместе со столичным клубом он выиграл чемпионат России и Суперкубок России. В 109 играх он отметился 35 забитыми мячами и 23 результативными передачами. Летом 2019 года он за € 8,5 млн стал игроком «Порту», за который провёл 12 матчей во всех соревнованиях и записал на свой счёт 8 голов.
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