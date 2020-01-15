Жена Карпина: я не собираюсь замуж за Тедеско

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, ответила на вопросы подписчиков в «Инстаграме». В частности, несколько вопросов касалось Валерия Карпина.

— Вам быть главной леди лучшего тренера «Спартака». Вы готовы?

— У вас какая-то неверная информация. Я не собираюсь замуж за Тедеско. Я замужем за главным тренером «Ростова».

— Когда Валерий Георгиевич был самым злым и расстроенным? После какого матча?

— После каждой игры он недоволен игрой команды. И это не связано с результатом.



— Были ли хоть какие-то разговоры по работе Валерия Георгиевича в Европе? Ну хоть раз?

— Безусловно. И не раз.



— Если Валерий Карпин после «Ростова» возглавит клуб из Украины, вы будете готовы переехать?

— Естественно! Куда угодно, мы же семья.



Карпин возглавил «Ростов» зимой 2017 года. На данный момент «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка.