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Жена Карпина: я не собираюсь замуж за Тедеско

Жена Карпина: я не собираюсь замуж за Тедеско
Футбол / РПЛ 0

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, ответила на вопросы подписчиков в «Инстаграме». В частности, несколько вопросов касалось Валерия Карпина.

— Вам быть главной леди лучшего тренера «Спартака». Вы готовы?
— У вас какая-то неверная информация. Я не собираюсь замуж за Тедеско. Я замужем за главным тренером «Ростова».

— Когда Валерий Георгиевич был самым злым и расстроенным? После какого матча?
— После каждой игры он недоволен игрой команды. И это не связано с результатом.

— Были ли хоть какие-то разговоры по работе Валерия Георгиевича в Европе? Ну хоть раз?
— Безусловно. И не раз.

— Если Валерий Карпин после «Ростова» возглавит клуб из Украины, вы будете готовы переехать?
— Естественно! Куда угодно, мы же семья.

Карпин возглавил «Ростов» зимой 2017 года. На данный момент «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка.

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