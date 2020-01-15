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Анчелотти: «Эвертон» — потрясающий клуб с фантастической историей

Анчелотти: «Эвертон» — потрясающий клуб с фантастической историей
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился мнением о ливерпульском клубе.

«В первый день моей работы на „Гудисон Парке“ я получил невероятный приём. Так что большое спасибо всем. Это новый опыт для меня, и он действительно захватывающий. Я встретился с потрясающим клубом с фантастической историей и традициями, и я нашёл фантастическую семью, которая действительно важна для меня», — приводит слова Анчелотти официальный сайт английского клуба.

60-летний Анчелотти возглавил «Эвертон» 21 декабря 2019 года, подписав с ливерпульцами контракт на 4,5 года.

«Эвертон», набрав 28 очков в 22 матчах, занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020

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