Анчелотти: «Эвертон» — потрясающий клуб с фантастической историей
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился мнением о ливерпульском клубе.
«В первый день моей работы на „Гудисон Парке“ я получил невероятный приём. Так что большое спасибо всем. Это новый опыт для меня, и он действительно захватывающий. Я встретился с потрясающим клубом с фантастической историей и традициями, и я нашёл фантастическую семью, которая действительно важна для меня», — приводит слова Анчелотти официальный сайт английского клуба.
60-летний Анчелотти возглавил «Эвертон» 21 декабря 2019 года, подписав с ливерпульцами контракт на 4,5 года.
«Эвертон», набрав 28 очков в 22 матчах, занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020
Анчелотти рассказал, что мог стать главным тренером «Ливерпуля» вместо Клоппа
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