«Манчестер Юнайтед» отказался от поездки в Катар из-за соображений безопасности
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что клуб принял решение отказаться от поездки на Ближний Восток в предстоящий зимний перерыв из-за роста политической напряжённости в регионе.
«У моих игроков будет несколько дней отдыха. Не знаю, где они все будут отдыхать, но мы точно останемся в Европе. Есть вещи, которые волнуют меня гораздо больше, чем футбол. Мы хотели отправиться на Ближний Восток, но теперь этого точно не произойдёт. Этот перерыв в середине сезона будет важным для всех, и до него у нас ещё осталось несколько матчей», — приводит слова Сульшер Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед» располагается на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали 34 очка в 22 турах.
«МЮ» — «Вулверхэмптон». Прогноз: перед «Ливерпулем» Сульшер побережёт лидеров
Манкунианцев в ближайшем туре АПЛ ожидает выезд на «Энфилд». Без ротации не обойтись.
Читайте также
- 15 января 2020
-
10:36
-
10:31
-
10:12
-
10:02
-
09:52
-
09:41
-
09:40
-
09:30
-
09:25
-
08:31
-
07:32
-
04:11
-
03:25
-
02:52
-
02:36
-
01:27
-
00:56
-
00:44
-
00:41
-
00:33
-
00:20
-
00:15
-
00:14
-
00:10
-
00:05
-
00:00
-
00:00
- 14 января 2020
-
23:54
-
23:52
-
23:37
-
23:21
-
22:59
-
22:53
-
22:48
-
22:10
Партнерский контент