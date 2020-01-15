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«Манчестер Юнайтед» отказался от поездки в Катар из-за соображений безопасности

«Манчестер Юнайтед» отказался от поездки в Катар из-за соображений безопасности
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что клуб принял решение отказаться от поездки на Ближний Восток в предстоящий зимний перерыв из-за роста политической напряжённости в регионе.

«У моих игроков будет несколько дней отдыха. Не знаю, где они все будут отдыхать, но мы точно останемся в Европе. Есть вещи, которые волнуют меня гораздо больше, чем футбол. Мы хотели отправиться на Ближний Восток, но теперь этого точно не произойдёт. Этот перерыв в середине сезона будет важным для всех, и до него у нас ещё осталось несколько матчей», — приводит слова Сульшер Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» располагается на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали 34 очка в 22 турах.

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