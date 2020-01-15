Марков: у Слуцкого тяжёлые тренировки, будем умирать, готовиться к сезону

Нападающий казанского «Рубина» Евгений Марков рассказал о первом дне подготовки ко второй части сезона под руководством нового главного тренера Леонида Слуцкого.

«Всегда новые эмоции. Новый тренер много шутит, много новых видоизменений, разные требования, поэтому очень интересно. Ждём с нетерпением старта теоретических занятий.



Отлично всё, погода хорошая, поле хорошее, тренировки качественные, тяжёлые, будем умирать, готовиться к сезону. За каждую тренировку будет назначаться MVP, так вышло, что сегодня MVP — я», — рассказал Марков в интервью пресс-службе казанского клуба.

«Рубин», набрав 19 очков в 19 матчах, находится в зоне вылета и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.