Марков: у Слуцкого тяжёлые тренировки, будем умирать, готовиться к сезону
Нападающий казанского «Рубина» Евгений Марков рассказал о первом дне подготовки ко второй части сезона под руководством нового главного тренера Леонида Слуцкого.
«Всегда новые эмоции. Новый тренер много шутит, много новых видоизменений, разные требования, поэтому очень интересно. Ждём с нетерпением старта теоретических занятий.
Отлично всё, погода хорошая, поле хорошее, тренировки качественные, тяжёлые, будем умирать, готовиться к сезону. За каждую тренировку будет назначаться MVP, так вышло, что сегодня MVP — я», — рассказал Марков в интервью пресс-службе казанского клуба.
«Рубин», набрав 19 очков в 19 матчах, находится в зоне вылета и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Слуцкий — игрокам «Рубина»: если даже парочка умрёт, у нас народу много
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