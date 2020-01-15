Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Монако» — «ПСЖ». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Интер» готов отпустить Габриэла во «Фламенго»

«Интер» готов отпустить Габриэла во «Фламенго»
Футбол / Италия 0

Нападающий «Интера» Габриэл, вероятно, продолжит выступать за «Фламенго» в чемпионате Бразилии. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём «твиттере».

Как утверждает источник, стороны согласовали сумму трансфера бразильского футболиста в размере € 18 млн плюс 20 процентов от будущей продажи игрока (при условии, что сумма продажи игрока составит более € 20 млн). Для самого Габриэла «Фламенго» приготовил контракт до 2024 года с годовой зарплатой в € 4 млн.

Габриэл принял участие в 29 матчах Высшей лиги Бразилии в этом сезоне, забив 25 голов и отдав 8 результативных передач. В составе «Фламенго» нападающий досрочно завоевал титул чемпиона Бразилии и выиграл Кубок Либертадорес.

Президент «Фламенго»: у нас есть деньги, чтобы выкупить Габриэла, выбор за ним
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020