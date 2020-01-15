«Интер» готов отпустить Габриэла во «Фламенго»
Нападающий «Интера» Габриэл, вероятно, продолжит выступать за «Фламенго» в чемпионате Бразилии. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём «твиттере».
Как утверждает источник, стороны согласовали сумму трансфера бразильского футболиста в размере € 18 млн плюс 20 процентов от будущей продажи игрока (при условии, что сумма продажи игрока составит более € 20 млн). Для самого Габриэла «Фламенго» приготовил контракт до 2024 года с годовой зарплатой в € 4 млн.
Габриэл принял участие в 29 матчах Высшей лиги Бразилии в этом сезоне, забив 25 голов и отдав 8 результативных передач. В составе «Фламенго» нападающий досрочно завоевал титул чемпиона Бразилии и выиграл Кубок Либертадорес.
Президент «Фламенго»: у нас есть деньги, чтобы выкупить Габриэла, выбор за ним
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