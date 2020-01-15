Сульшер намерен бороться за победу в АПЛ и Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассчитывает на то, что его команда в предстоящих сезонах будет бороться за трофеи.
«Болельщики и клуб недовольны, что мы не претендуем на самые высокие места в чемпионате. Мы сами считаем, что должны быть только наверху, и большинство из сегодняшних болельщиков клуба жили в тот период, когда мы стабильно выигрывали лигу и другие турниры.
Возможно, всё начнётся с победы в домашнем Кубке, и тогда игроки нынешнего состава почувствуют вкус победы. Но ситуация, которая происходит сейчас, — это не то, где мы хотим находиться. Мы хотим претендовать на чемпионат и на Лигу чемпионов», — приводит слова Сульшера Manchester Evening News.
В настоящее время «Манчестер Юнайтед» находится на 5-м месте в турнирной таблице АПЛ, продолжает выступать в Кубке Англии, Кубке английской лиги, а также вышел в плей-офф текущего розыгрыша Лиги Европы, где в рамках 1/16 финала встретится с «Брюгге».
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