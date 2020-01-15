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Генеральный директор «Атлетико» вылетел в Париж для переговоров по Кавани

Генеральный директор «Атлетико» вылетел в Париж для переговоров по Кавани
Футбол / Испания 0

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани всё ещё может перейти в «Атлетико» в январское трансферное окно. Об этом сообщает Marca.

Как утверждает источник, уругваец является главной целью мадридской команды в это трансферное окно, поэтому генеральный директор клуба вылетел в Париж, чтобы встретиться с владельцем «ПСЖ» Насером Аль-Хелаифи и попытаться закрыть этот трансфер. Руководство «Атлетико» хочет убедить французскую сторону оформить эту сделку даже после того, как изначально в «ПСЖ» ответили отказом, объяснив это тем, что Кавани ещё может усилить состав во второй половине сезона и помочь в борьбе за Лигу чемпионов.

Эдинсон Кавани принял участие в 9 матчах чемпионата Франции в этом сезоне. Нападающий сборной Уругвая забил два гола и не отметился результативными передачами.

Паредес и Кавани не попали в заявку «ПСЖ» на матч с «Монако»
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