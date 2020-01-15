Жена Семака: хотелось бы взять как минимум четверых африканских детей

Анна Семак, жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, рассказала, что она хотела бы усыновить как минимум четверых африканских детей.

«Мне бы хотелось взять как минимум четверых», — написала Анна в сториз на своей странице в «Инстаграме» в ответ на вопрос, хотела бы она взять девочку из Африки.

В настоящий момент Сергей и Анна воспитывают восьмерых детей.

Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под его руководством петербургский клуб стал чемпионом России в сезоне-2018/2019.

В нынешнем сезоне «Зенит», набрав 45 очков в 19 турах, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв петербургского клуба от ближайшего преследователя составляет 10 очков. В Лиге чемпионов клуб занял четвёртое место в своей группе и не сумел выйти в плей-офф.