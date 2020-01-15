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Жена Семака: хотелось бы взять как минимум четверых африканских детей

Жена Семака: хотелось бы взять как минимум четверых африканских детей
Футбол / РПЛ 0

Анна Семак, жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, рассказала, что она хотела бы усыновить как минимум четверых африканских детей.

«Мне бы хотелось взять как минимум четверых», — написала Анна в сториз на своей странице в «Инстаграме» в ответ на вопрос, хотела бы она взять девочку из Африки.

В настоящий момент Сергей и Анна воспитывают восьмерых детей.

Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под его руководством петербургский клуб стал чемпионом России в сезоне-2018/2019.

В нынешнем сезоне «Зенит», набрав 45 очков в 19 турах, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв петербургского клуба от ближайшего преследователя составляет 10 очков. В Лиге чемпионов клуб занял четвёртое место в своей группе и не сумел выйти в плей-офф.

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