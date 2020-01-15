Лунин перешёл в «Овьедо» на правах аренды
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин перешёл в «Овьедо» на правах аренды, сообщается на официальном сайте астурийского клуба.
«Овьедо» арендовал голкипера до лета 2020 года без права последующего выкупа. Первую половину сезона украинец провёл на правах аренды в «Вальядолиде», но провёл за клуб всего два матча в Кубке Испании и пропустил один гол.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице «Овьедо» в «Твиттере».
Лунин перешёл в «Реал» летом 2018 года из луганской «Зари». Сумма трансфера составила € 8,5 млн. Ранее он играл за «Днепр».
«Овьедо» выступает во втором испанском дивизионе — Сегунде. После 22 туров клуб, набрав 23 очка, занимает 17-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета на одно очко.
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