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Лунин перешёл в «Овьедо» на правах аренды

Лунин перешёл в «Овьедо» на правах аренды
Футбол / Испания 0

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин перешёл в «Овьедо» на правах аренды, сообщается на официальном сайте астурийского клуба.

«Овьедо» арендовал голкипера до лета 2020 года без права последующего выкупа. Первую половину сезона украинец провёл на правах аренды в «Вальядолиде», но провёл за клуб всего два матча в Кубке Испании и пропустил один гол.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице «Овьедо» в «Твиттере».

Лунин перешёл в «Реал» летом 2018 года из луганской «Зари». Сумма трансфера составила € 8,5 млн. Ранее он играл за «Днепр».

«Овьедо» выступает во втором испанском дивизионе — Сегунде. После 22 туров клуб, набрав 23 очка, занимает 17-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета на одно очко.

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