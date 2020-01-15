Президент «Лиона» исключил продажу Дембеле зимой

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс поделился мнением о слухах, связанных с нападающим команды Муссой Дембеле.

«Мусса — великолепный игрок, и в таких игроках мы нуждаемся. И дело не в деньгах. Он останется с нами. Мы постараемся поставить его в наилучшие условия и хотим, чтобы он забил как можно больше», — приводит слова Оляса RMC Sport.

Ранее Дембеле связывали с переходом в «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». 23-летним футболистом также интересовался «Ювентус».



Дембеле начинал карьеру в «Фулхэме» в 2013 году, а спустя три года перешёл в «Селтик». В 2018 году форварда приобрёл «Лион», в составе которого он в нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах французской Лиги 1, записав на свой счёт 11 голов и отметившись одной результативной передачей.