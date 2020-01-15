Ж. Фернандеш — о переходе в «Тоттенхэм»: перейти в такой большой клуб — мечта

Полузащитник «Бенфики», выступающий на правах аренды в «Тоттенхэм Хотспур», Жедсон Фернандеш прокомментировал свой переход в стан английского клуба.
Напомним, «шпоры» объявили о переходе хавбека на правах 18-месячной аренды с правом выкупа футболиста за € 50 млн.
«Я очень счастлив быть здесь, я воплощаю свою мечту в реальность. Для меня мечта — перейти в такой большой клуб, ведь каждый мечтает о переходе в такой чемпионат, как Премьер-лига. Буду стараться изо всех сил помогать клубу каждый день, каждую тренировку и в каждом матче. Я постараюсь помочь команде везде, где смогу, упорно работая каждый день.
У меня нет слов, чтобы описать словами стадион команды. Я никогда не видел ничего подобного – это просто невероятно», — цитирует Фернандеша официальный сайт «Тоттенхэма».
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