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Тедеско объяснил, почему «Спартак» не играет товарищеские матчи в ОАЭ

Тедеско объяснил, почему «Спартак» не играет товарищеские матчи в ОАЭ
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско назвал причины, почему команда решила не играть товарищеские матчи во время сборов в Объединённых Арабских Эмиратах.

«Касаемо того, что команда не играет товарищеские матчи здесь, в ОАЭ, то идея была такова, что на тренировках легче контролировать нагрузку. На тренировках это более предсказуемо. Если мы планируем, что команда пробежит по два километра, они будут бегать по два километра, если нужно сделать 200 метров рывков — команда сделает именно 200 метров рывков. В игре ты не можешь это контролировать. Если мяч рядом с игроком, он в любом случае сделает рывок. Поэтому задача первого сбора — предсказуемость и набор данных через тренировки», — сказал Тедеско на официальном канале московского клуба в YouTube.

Календарь матчей московского «Спартака» в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2019/2020.

«Спартак» показал тренировку на сборе в ОАЭ
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