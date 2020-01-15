Экс-тренер сборной Испании — об отставке Вальверде: уже ничему не удивляюсь в футболе

Бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено, который в настоящий момент возглавляет «Монако», поделился мнением об отставке Эрнесто Вальверде с поста наставника «Барселоны».
«Я уже ничему не удивляюсь в мире футбола. Сам тому пример. Я знаком с Вальверде. То, что случилось с ним, нехорошо. Он отличный тренер, я уважаю и поддерживаю его.
Я не знаю Сетьена, но видел, как играли его прежние команды. Мне нравится его стиль. Желаю ему удачи, потому что я работал в «Барселоне», я сам из Барселоны, являюсь членом клуба, и у меня много друзей среди футболистов», — приводит слова Морено Mundo Deportivo.
Напомним, что Вальверде был отправлен в отставку и его преемником в «Барселоне» стал Кике Сетьен.
Морено возглавил сборную Испании в марте 2019 года, сменив на посту главного тренера Луиса Энрике, который ушёл в отставку из-за смертельной болезни дочери. Под руководством Морено сборная Испании вышла на Евро-2020, после чего в команду решил вернуться Энрике, который отказался включить Морено в свой тренерский штаб.
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