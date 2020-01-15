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Тедеско: после отпуска удивил Айртон

Тедеско: после отпуска удивил Айртон
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал смену имиджа защитника команды Айртона.

«Основная задача первого дня сбора была адаптация команды к работе, так как игроки были месяц без мяча, поэтому важно было привыкнуть к полю и к мячу. Кто удивил меня больше всего после отпуска? Удивил Айртон, не ожидали мы, что он вернётся блондином. Отпуск — это такое время, когда вся команда разлетается по миру, и вот команда собралась вместе», — сказал Тедеско на официальном канале московского клуба в YouTube.

«Спартак», набрав 22 очка в 19 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является «Зенит» (45). В 20-м туре красно-белые на выезде встретятся с московским «Динамо». Матч состоится 29 февраля на «Центральном стадионе „Динамо“ им. Льва Яшина».

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