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Конте: у «Интера» нет больших денег, нужно искать дешёвые варианты на трансферном рынке

Конте: у «Интера» нет больших денег, нужно искать дешёвые варианты на трансферном рынке
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал слухи, которые ходят вокруг его команды на трансферном рынке.

«У нас нет больших денег, руководство ясно выразилось по этому поводу. Нам нужно тщательно искать варианты, чтобы извлечь пользу из сложившегося. Клубу нужны дешёвые варианты на трансферном рынке, иначе, я думаю, будет тяжело. У нас есть определённые варианты и идеи, и если появится возможность, то мы усилимся. Если нельзя чего-то добиться финансами, следует проявить ум и находчивость», — приводит слова Конте Goal.

Ранее была информация, что миланский клуб близок к приобретению полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Эриксена. Также «Интер» проявляет интерес к форварду «Челси» Оливье Жиру и защитнику «МЮ» Эшли Янгу.

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