Соболев не полетел на первый сбор «Крыльев Советов»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев не полетел на сбор команды в Белек, сообщается на официальном сайте клуба.

В Турцию отправились 25 футболистов, но среди них нет Соболева. Ранее сообщалось, что форвардом интересуются казанский «Рубин» и московское «Динамо».

Список игроков «Крыльев Советов», которые отправились на сбор, выглядит так:

Вратари: Сергей Рыжиков, Богдан Овсянников.

Защитники: Тарас Бурлак, Александр Анюков, Владимир Полуяхтов, Никита Чернов, Дмитрий Комбаров, Максим Карпов, Виталий Лысцов, Никита Чичерин.

Полузащитники: Антон Зиньковский, Александр Гацкан, Паул Антон, Срджан Мияйлович, Дмитрий Кабутов, Артём Тимофеев, Раду Гынсарь, Антон Терехов, Геннадий Киселев, Денис Якуба, Владислав Тюрин.

нападающие: Деян Радонич, Егор Голенков, Дмитрий Молчанов.