Защитник «Ротора» Ненахов перешёл в «Ахмат»
Защитник «Ротора» Максим Ненахов перешёл в грозненский «Ахмат», сообщается на официальном сайте волгоградского клуба.
«Благодарю «Ротор» за то время, что я провёл в клубе! Спасибо всем моим партнёрам, тренерскому штабу и руководству! Это был прекрасный этап в моей карьере. Настало время двигаться дальше. У меня появился шанс проявить себя в Премьер-лиге чемпионов, и я хочу им воспользоваться. Желаю команде продолжить радовать болельщиков и показывать хорошие результаты! Встретимся в РПЛ!» — сказал футболист.
21-летний Ненахов является воспитанником московского «Динамо». В «Ротор» он перешёл летом 2019 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 24 матчах ФНЛ (все — в основном составе) и забил два гола.
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