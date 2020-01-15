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Кубок африканских наций в 2021 году пройдёт зимой

Кубок африканских наций в 2021 году пройдёт зимой
Футбол / Прочие турниры 0

Кубок африканских наций в 2021 году вернётся к привычному проведению зимой. Об этом сообщает Get French Football News.

Традиционно этот турнир проводится в каждые два года в период с января по февраль, однако в прошлом году соревнование состоялось летом. Кубок Африки-2021 состоится зимой в Камеруне. Действующим победителем Кубок африканских наций является Алжир.

Напомним, сборная Алжира в финальном матче Кубка африканских наций прошлого года обыграла национальную команду Сенегала со счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий национальной команды Алжира Багдад Бунеджа, отправивший мяч в ворота сборной Сенегала на 2-й минуте. Матч состоялся на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире (Египет).Бронзовые медали по итогам турнира завоевали нигерийские футболисты, обыгравшие Тунис.

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