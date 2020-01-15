«Челси» и «Интер» согласовали сумму трансфера Жиру

Нападающий «Челси» Оливье Жиру, вероятно, продолжит карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
По информации источника, «Интер» согласовал сумму трансфера французского нападающего в размере € 5 млн плюс € 1,5 млн в качестве бонусов. Контракт форварда с итальянским клубом будет рассчитан на два с половиной года, зарплата составит € 4 млн плюс бонусы. В ближайшие 48-72 часа Жиру будет находиться в Милане для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.
Оливье выступает за «Челси» с января 2018 года. Соглашение 33-летнего француза с синими рассчитано до конца этого сезона. В нынешней кампании Жиру забил 1 мяч в 7 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
«Интер» располагается на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Антонио Конте набрали 46 очков в 19 турах.
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