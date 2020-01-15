Вальверде расплакался во время прощания с игроками «Барселоны»

Во время прощания с игроками «Барселоны» бывший главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде расплакался. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, вчера утром, 14 января, 55-летний специалист отправился на базу каталонского клуба, чтобы забрать личные вещи и попрощаться с футболистами, перед их первой тренировкой под руководством нового наставника Кике Сетьена. Во время разговора с игроками на глазах экс-тренера «Барсы» выступили слёзы.

Вальверде возглавил «Барселону» в 2017 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании, а также по одному разу стал победителем Кубка и Суперкубка Испании. В Лиге чемпионов каталонцы вылетели на стадиях 1/4 и 1/2 финала, проиграв «Роме» (4:1, 0:3) и «Ливерпулю» (3:0, 0:4) соответственно.