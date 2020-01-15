Защитник сборной России по пляжному футболу Шкарин: по человеческим качествам Сетьен — топ

Защитник сборной России по пляжному футболу и московского «Спартака» Антон Шкарин поделился мнением о бывшем тренере национальной команды Кике Сетьене, который накануне возглавил «Барселону».



«По человеческим качествам Сетьен — топ! Очень воспитанный, скромный, культурный человек, никогда не повышал голос. Плюс на тренировках он быстро выучил русский, подсказывал: «молодец», «вперёд», «горишь»… Но чаще, конечно, «Шкарин — хорош». Надеюсь и верю, что у него всё получится!» — приводит слова Шкарина «RT на русском».



Контракт «Барселоны» с испанским специалистом рассчитан до 30 июня 2022 года. Последним клубом Сетьена был «Бетис». Под его руководством клуб занял шестое место в чемпионате Испании в сезоне-2017/2018, а в сезоне-2018/2019 дошёл до полуфинала Кубка страны.

Новый главный тренер «Барселоны» Сетьен работал в сборной России по пляжному футболу