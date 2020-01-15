Защитник сборной России по пляжному футболу Шкарин: по человеческим качествам Сетьен — топ

Защитник сборной России по пляжному футболу и московского «Спартака» Антон Шкарин поделился мнением о бывшем тренере национальной команды Кике Сетьене, который накануне возглавил «Барселону».
«По человеческим качествам Сетьен — топ! Очень воспитанный, скромный, культурный человек, никогда не повышал голос. Плюс на тренировках он быстро выучил русский, подсказывал: «молодец», «вперёд», «горишь»… Но чаще, конечно, «Шкарин — хорош». Надеюсь и верю, что у него всё получится!» — приводит слова Шкарина «RT на русском».
Контракт «Барселоны» с испанским специалистом рассчитан до 30 июня 2022 года. Последним клубом Сетьена был «Бетис». Под его руководством клуб занял шестое место в чемпионате Испании в сезоне-2017/2018, а в сезоне-2018/2019 дошёл до полуфинала Кубка страны.
- 15 января 2020
-
18:16
-
17:55
-
17:51
-
17:37
-
17:33
-
17:26
-
17:22
-
16:56
-
16:51
-
16:33
-
16:31
-
16:13
-
15:56
-
15:36
-
15:30
-
15:15
-
15:12«Динамо» согласовало трансфер Соболева Эксклюзив
-
15:12
-
14:59
-
14:34
-
14:24
-
14:18
-
14:06
-
13:56
-
13:55
-
13:51
-
13:38
-
13:22
-
13:19
-
13:07
-
12:58
-
12:35
-
12:24
-
12:13
-
12:01