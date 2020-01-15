«Севилья» претендует на Зе Луиша

Форвард «Порту» Зе Луиш может продолжить карьеру в «Севилье», сообщает A Bola.
Согласно информации источника, испанский клуб заинтересован в аренде 28-летнего нападающего сроком до конца текущего сезона. Однако такой вариант не устраивает ни «Порту», ни самого игрока. Отмечается, что у «Севильи» нет финансовых возможностей, чтобы выкупить трансфер игрока зимой, поэтому его уход в январе маловероятен. Также на бывшего футболиста московского «Спартака» претендует «Тоттенхэм Хотспур».
В текущем сезоне Зе Луиш сыграл за «Порту» 20 матчей и забил 8 мячей. В его соглашении с португальским клубом, которое рассчитано до лета 2023 года, прописана клаусула в размере € 40 млн. Трансфер форварда из «Спартака» летом минувшего года стоил «Порту» € 8,5 млн.
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