«Ростов» объявил об уходе Вилюша
Польский защитник Мацей Вилюш покинул «Ростов», сообщается на официальном сайте ростовской команды. Стороны достигли договорённости о расторжении контракта. Ранее «Чемпионат» сообщал, что Вилюш может стать игроком «Урала».
Вилюш выступал за «Ростов» с июля 2017 года. Ранее 31-летний польский футболист защищал цвета «Леха», «Короны», «Белхатува», «Ключборка», «Розендала» и роттердамской «Спарты». Соглашение поляка с жёлто-синими было рассчитано до 30 июня 2020 года. В нынешнем сезоне Мацей Вилюш принял участие в двух матчах Кубка России.
После 19 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды Валерия Карпина 34 очка. «Урал» (24) — на девятом месте.
Защитник «Ростова» Вилюш в ближайшие дни может стать игроком «Урала»
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