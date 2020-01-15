«Ростов» объявил об уходе Вилюша

Польский защитник Мацей Вилюш покинул «Ростов», сообщается на официальном сайте ростовской команды. Стороны достигли договорённости о расторжении контракта. Ранее «Чемпионат» сообщал, что Вилюш может стать игроком «Урала».

Вилюш выступал за «Ростов» с июля 2017 года. Ранее 31-летний польский футболист защищал цвета «Леха», «Короны», «Белхатува», «Ключборка», «Розендала» и роттердамской «Спарты». Соглашение поляка с жёлто-синими было рассчитано до 30 июня 2020 года. В нынешнем сезоне Мацей Вилюш принял участие в двух матчах Кубка России.



После 19 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды Валерия Карпина 34 очка. «Урал» (24) — на девятом месте.