Президент «Урала»: Вилюш на просмотре, скорее всего, подпишем контракт

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что польский защитник Мацей Вилюш, ранее покинувший «Ростов», находится на сборах с екатеринбургской командой.



«Вилюш находится с нашей командой на сборах, тренируется, мы его просматриваем. Скорее всего, не сегодня, так завтра подпишем с ним контракт», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Вилюш может стать игроком «Урала». Вилюш выступал за «Ростов» с июля 2017 года. Ранее 31-летний польский футболист защищал цвета «Леха», «Короны», «Белхатува», «Ключборка», «Розендала» и роттердамской «Спарты». Соглашение поляка с жёлто-синими было рассчитано до 30 июня 2020 года. В нынешнем сезоне Мацей Вилюш принял участие в двух матчах Кубка России.