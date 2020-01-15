«Краснодар» назвал соперников по контрольным матчам на первом сборе в Испании

«Краснодар» проведёт два контрольных матча на первом сборе в Испании, сообщает пресс-служба краснодарской команды в «Твиттере».



Первый матч на сборе «Краснодар» проведёт 22 января. Соперником «быков» станет бухарестское «Динамо». 26 января «Краснодар» сыграет с клубом «Яблонец».



Напомним, все три тренировочных сбора «Краснодара» пройдут в Испании. С 15 по 26 января команда проведёт первый сбор в городе Эстепона. Второй сбор состоится в Марбелье с 30 января по 10 февраля. Последний, третий, сбор пройдёт в Марбелье с 13 по 23 февраля.



«Краснодар» набрал 35 очков в 19 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Первый матч после перерыва в чемпионате России «Краснодар» проведёт 1 марта. Соперником «быков» в домашней игре станет «Уфа».

«Краснодар» проведёт три тренировочных сбора в Испании