Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Монако» — «ПСЖ». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Краснодар» назвал соперников по контрольным матчам на первом сборе в Испании

«Краснодар» назвал соперников по контрольным матчам на первом сборе в Испании
Футбол / РПЛ 0

«Краснодар» проведёт два контрольных матча на первом сборе в Испании, сообщает пресс-служба краснодарской команды в «Твиттере».

Первый матч на сборе «Краснодар» проведёт 22 января. Соперником «быков» станет бухарестское «Динамо». 26 января «Краснодар» сыграет с клубом «Яблонец».

Напомним, все три тренировочных сбора «Краснодара» пройдут в Испании. С 15 по 26 января команда проведёт первый сбор в городе Эстепона. Второй сбор состоится в Марбелье с 30 января по 10 февраля. Последний, третий, сбор пройдёт в Марбелье с 13 по 23 февраля.

«Краснодар» набрал 35 очков в 19 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Первый матч после перерыва в чемпионате России «Краснодар» проведёт 1 марта. Соперником «быков» в домашней игре станет «Уфа».

«Краснодар» проведёт три тренировочных сбора в Испании
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020