Апелляция «Арсенала» на трёхматчевую дисквалификацию Обамеянга отклонена
Лондонский «Арсенал» не смог обжаловать красную карточку нападающего команды Пьер-Эмерика Обамеянга, сообщает Sky Sports.
Напомним, габонский форвард получил красную карточку в матче английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:1) за фол на полузащитнике соперника Максе Майере. Таким образом, Обамеянг пропустит три матча чемпионата Англии с «Шеффилд Уэнсдей», лондонским «Челси» и «Борнмутом».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг принял участие в 22 матчах Премьер-лиги, в которых стал автором 14 забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. Лондонский «Арсенал», набрав 28 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
«Арсенал» подал апелляцию на трёхматчевую дисквалификацию Обамеянга
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