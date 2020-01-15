«Монтеррей» начал переговоры с «Зенитом» по Краневиттеру

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер может продолжить карьеру в мексиканском «Монтеррее», сообщает в своём «твиттере» журналист Диего Армандо Медина.

Согласно информации источника, клубы уже начали переговоры о переходе 26-летнего хавбека. «Монтеррей» рассчитывает согласовать все условия сделки до ближайшей пятницы.

Краневиттер перешёл в петербургский «Зенит» из мадридского «Атлетико» в 2017 году за € 8 млн. В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник принял участие в 4 матчах, однако результативными действиями отметиться не сумел. Контракт Краневиттера с петербургским клубом рассчитан до лета 2021 года.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Зенит», набрав в 19 матчах 45 очков, занимает первое место.