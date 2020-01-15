«Краснодар» объявил об уходе Намли в аренду в «Колорадо Рэпидз»
«Краснодар» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Юнеса Намли в американский «Колорадо Рэпидз». Ранее «Чемпионат» сообщал, что в зимнее трансферное окно «быки» намерены расстаться с четырьмя легионерами, в числе которых значился и датский футболист.
«Футбольный клуб «Краснодар» достиг соглашения с «Колорадо Рэпидз» об аренде Юнеса Намли. Датский полузащитник проведёт в клубе североамериканской лиги MLS два года, срок аренды истекает в конце декабря 2021 года», — сказано в заявлении «Краснодара».
Намли перешёл в «Краснодар» минувшим летом из «Зволле». Его трансфер обошёлся «быкам» в € 2 млн. Всего в текущем сезоне на клубном уровне датчанин сыграл 18 матчей, забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу.
«Краснодар» планирует зимой расстаться с четырьмя легионерами
Читайте также
- 15 января 2020
-
20:49
-
20:49
-
20:31
-
20:22
-
20:16
-
20:09
-
19:47
-
19:39
-
19:27
-
19:19
-
19:07
-
19:06
-
18:54
-
18:48
-
18:37
-
18:27
-
18:20
-
18:16
-
17:55
-
17:51
-
17:37
-
17:33
-
17:26
-
17:22
-
16:56
-
16:51
-
16:33
-
16:31
-
16:13
-
15:56
-
15:36
-
15:30
-
15:15
-
15:12«Динамо» согласовало трансфер Соболева Эксклюзив
-
15:12
Партнерский контент