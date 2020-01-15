«Краснодар» объявил об уходе Намли в аренду в «Колорадо Рэпидз»

«Краснодар» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Юнеса Намли в американский «Колорадо Рэпидз». Ранее «Чемпионат» сообщал, что в зимнее трансферное окно «быки» намерены расстаться с четырьмя легионерами, в числе которых значился и датский футболист.

«Футбольный клуб «Краснодар» достиг соглашения с «Колорадо Рэпидз» об аренде Юнеса Намли. Датский полузащитник проведёт в клубе североамериканской лиги MLS два года, срок аренды истекает в конце декабря 2021 года», — сказано в заявлении «Краснодара».

Намли перешёл в «Краснодар» минувшим летом из «Зволле». Его трансфер обошёлся «быкам» в € 2 млн. Всего в текущем сезоне на клубном уровне датчанин сыграл 18 матчей, забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу.