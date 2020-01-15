Жирков: после весенней части сезона посмотрим, какие будут предложения

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков поделился мнением о своём будущем после завершения профессиональной карьеры.
«Посмотрим, как пойдёт. В том числе эта часть сезона. Какие потом будут предложения. Не думал пока над будущим вне футбола. Хотя сны уже на эту тему снятся. Раньше перед сборами снилось, что лучше бы я был каким-нибудь охранником в будке, чем снова надолго уезжать из дома, месяц бегать. Но сейчас охранник уже не снится.
Возвращение в «Тамбов»? Пока такого нет. С руководством клуба общаемся по-дружески», — приводит слова Жиркова сайт телеканала «Матч ТВ».
В текущем сезоне Жирков принял участие в 18 матчах на клубном уровне. На счету полузащитника 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета следующего года.
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