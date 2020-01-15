«Реал» согласовал с «Аяксом» трансфер ван де Бека за € 55 млн

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек продолжит карьеру в «Реале», сообщает Marca со ссылкой на De Telegraaf.

Согласно информации источника, ещё прошлым летом «сливочные» согласовали с 22-летним хавбеком условия личного контракта. Теперь же «Реал» достиг устной договорённости с амстердамским клубом о переезде футболиста на «Сантьяго Бернабеу» по окончании текущего сезона. Сумма трансфера составит € 55 млн.

Ван де Бек — воспитанник «Аякса». В нынешнем сезоне ван де Бек принял участие в 16 матчах чемпионата Нидерландов, записал на свой счёт 6 голов и отдал 4 результативные передачи. С 2017 года полузащитник выступает в составе национальной команды Нидерландов. За национальную сборную он сыграл 10 матчей и отдал 1 результативную передачу.