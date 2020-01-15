«Реал» согласовал с «Аяксом» трансфер ван де Бека за € 55 млн
Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек продолжит карьеру в «Реале», сообщает Marca со ссылкой на De Telegraaf.
Согласно информации источника, ещё прошлым летом «сливочные» согласовали с 22-летним хавбеком условия личного контракта. Теперь же «Реал» достиг устной договорённости с амстердамским клубом о переезде футболиста на «Сантьяго Бернабеу» по окончании текущего сезона. Сумма трансфера составит € 55 млн.
Ван де Бек — воспитанник «Аякса». В нынешнем сезоне ван де Бек принял участие в 16 матчах чемпионата Нидерландов, записал на свой счёт 6 голов и отдал 4 результативные передачи. С 2017 года полузащитник выступает в составе национальной команды Нидерландов. За национальную сборную он сыграл 10 матчей и отдал 1 результативную передачу.
Ван де Бек: точно останусь в «Аяксе» до конца сезона
Читайте также
- 15 января 2020
-
20:49
-
20:49
-
20:31
-
20:22
-
20:16
-
20:09
-
19:47
-
19:39
-
19:27
-
19:19
-
19:07
-
19:06
-
18:54
-
18:48
-
18:37
-
18:27
-
18:20
-
18:16
-
17:55
-
17:51
-
17:37
-
17:33
-
17:26
-
17:22
-
16:56
-
16:51
-
16:33
-
16:31
-
16:13
-
15:56
-
15:36
-
15:30
-
15:15
-
15:12«Динамо» согласовало трансфер Соболева Эксклюзив
-
15:12
Партнерский контент