Кокорин забил за «Зенит» в двухстороннем матче

Форвард «Зенита» Александр Кокорин забил гол в двухстороннем тренировочном матче на сборах, который команда проводит на сборе в Дохе (Катар). Результативным ударом 28-летний нападающий отметился после выхода один на один с вратарём.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Зенита».

Напомним, Кокорин получил тюремный срок за участие в двух драках в центре Москвы осенью 2018 года. Минувшим летом у него истёк срок действия контракта с «Зенитом». 6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство футболиста об условно-досрочном освобождении. После выхода на свободу он подписал новое соглашение с сине-бело-голубыми, которое рассчитано до ближайшего лета. Заявить нападающего на первую часть сезона клуб не смог.