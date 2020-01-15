Спортивный директор «Баварии»: Вернер — отличный футболист, но у нас есть Левандовски

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал, почему мюнхенский клуб не подписал контракт с нападающим «РБ Лейпциг» Тимо Вернером.



«Вернер — отличный футболист, который продемонстрировал прекрасную игру в первой части сезона. Однако у нас есть Роберт Левандовски. Это нападающий, который идеально подходит стилю игры «Баварии». Роберт обладает способностью с лёгкостью ориентироваться в ограниченном пространстве, умеет находить неординарные решения для продолжения атак. Вернеру нужно больше места, учитывая его скоростные характеристики», — приводит слова Салихамиджича Bild.



Тимо Вернер принял участие в 17 матчах в составе «РБ Лейпциг» в этом сезоне Бундеслиги. Форвард сборной Германии забил 18 голов и стал автором 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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