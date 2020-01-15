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Пёнтек сделал первую свою результативную передачу в матче за «Милан»

Пёнтек сделал первую свою результативную передачу в матче за «Милан»
Футбол / Италия 0

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Милан» принимает СПАЛ. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. К 70-й минуте «Милан» ведёт в счёте — 3:0.

На 44-й минуте второй гол за миланскую команду забил полузащитник Самуэль Кастильехо. В роли ассистента в этом игровом эпизоде выступил нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек. Эта передача стала первой результативной для польского форварда в клубных соревнованиях за «Милан». Отметим, что первый гол в этой встрече на свой счёт также записал Пёнтек. Польский нападающий отметился на 20-й минуте игры.

Напомним, Пёнтек перешёл в «Милан» из «Дженоа» в январе 2019 года. 24-летний польский форвард заключил с новым клубом соглашение до лета 2023 года.

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