Пёнтек сделал первую свою результативную передачу в матче за «Милан»
В матче 1/8 финала Кубка Италии «Милан» принимает СПАЛ. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. К 70-й минуте «Милан» ведёт в счёте — 3:0.
На 44-й минуте второй гол за миланскую команду забил полузащитник Самуэль Кастильехо. В роли ассистента в этом игровом эпизоде выступил нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек. Эта передача стала первой результативной для польского форварда в клубных соревнованиях за «Милан». Отметим, что первый гол в этой встрече на свой счёт также записал Пёнтек. Польский нападающий отметился на 20-й минуте игры.
Напомним, Пёнтек перешёл в «Милан» из «Дженоа» в январе 2019 года. 24-летний польский форвард заключил с новым клубом соглашение до лета 2023 года.
«Тоттенхэм» предложил «Милану» двух игроков в обмен на Пёнтека
Читайте также
- 15 января 2020
-
22:51
-
22:39
-
22:21
-
22:20
-
22:10
-
21:55
-
21:34
-
21:23
-
21:23
-
20:49
-
20:49
-
20:31
-
20:22
-
20:16
-
20:09
-
19:47
-
19:39
-
19:27
-
19:19
-
19:07
-
19:06
-
18:54
-
18:48
-
18:37
-
18:27
-
18:20
-
18:16
-
17:55
-
17:51
-
17:37
-
17:33
-
17:26
-
17:22
-
16:56
-
16:51
Партнерский контент