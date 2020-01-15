«Милан» разгромил СПАЛ и вышел в 1/4 финала Кубка Италии
В матче 1/8 финала Кубка Италии «Милан» принимал СПАЛ. Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
На 20-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек. В конце первого тайма, на 44-й минуте, полузащитник Самуэль Кастильехо упрочил преимущество хозяев в счёте. Защитник «Милана» Тео Бернар Франсуа установил итоговый счёт встречи, забив третий гол на 66-й минуте. Форвард «Милана» Златан Ибрагимович попал в заявку команды на этот матч, однако на поле не появился.
Таким образом, «Милан» вышел в 1/4 финала Кубка Италии, а СПАЛ завершил выступление в турнире. Соперником миланского клуба в четвертьфинале будет «Торино», ранее обыгравший «Дженоа» в 1/8 финала турнира со счётом 2:1.
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