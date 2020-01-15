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«Милан» разгромил СПАЛ и вышел в 1/4 финала Кубка Италии

«Милан» разгромил СПАЛ и вышел в 1/4 финала Кубка Италии
Футбол / Италия 0

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Милан» принимал СПАЛ. Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 20-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек. В конце первого тайма, на 44-й минуте, полузащитник Самуэль Кастильехо упрочил преимущество хозяев в счёте. Защитник «Милана» Тео Бернар Франсуа установил итоговый счёт встречи, забив третий гол на 66-й минуте. Форвард «Милана» Златан Ибрагимович попал в заявку команды на этот матч, однако на поле не появился.

Таким образом, «Милан» вышел в 1/4 финала Кубка Италии, а СПАЛ завершил выступление в турнире. Соперником миланского клуба в четвертьфинале будет «Торино», ранее обыгравший «Дженоа» в 1/8 финала турнира со счётом 2:1.

Кубок Италии. 1/8 финала
15 января 2020, среда. 20:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
3 : 0
СПАЛ
Феррара
1:0 Пёнтек – 20'   2:0 Кастильехо – 44'   3:0 Бернар Франсуа – 66'
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