РФС согласовал продление контракта с Черчесовым до 2022 года
Как стало известно «Чемпионату», Российский футбольный союз (РФС) и главный тренер сборной России Станислав Черчесов согласовали продление контракта до 2022 года. Подписание нового соглашения намечено на следующую неделю.
Черчесов занимает пост главного тренера национальной команды России с 2016 года. Под руководством Черчесова сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата России в 2018 году, где уступила будущим серебряным призёрам турнира — национальной команде Хорватии — в серии послематчевых пенальти (2:2, 3:4 по пенальти).
Напомним, ранее сборная России вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года, где в группе В сыграет с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.
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