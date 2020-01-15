Защитник «Барселоны» Тодибо перешёл в «Шальке» на правах аренды

«Барселона» на официальном сайте объявила о переходе защитника Жана-Клера Тодибо в «Шальке-04» на правах аренды. Арендное соглашение 20-летнего французского футболиста рассчитано до 30 июня 2020 года.
«Шальке» должен выплачивать французскому защитнику зарплату. Немецкий клуб также имеет право выкупа Тодибо за € 25 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. Если гельзенкирхенский клуб воспользуется опцией выкупа, «Барселона» будет иметь право обратного выкупа французского игрока за € 50 млн плюс € 10 млн в виде бонусов.
Жан-Клер перешёл в «Барселону» из «Тулузы» в конце января 2019 года. Контракт защитника с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2022/2023. В нынешней кампании Тодибо принял участие в двух матчах испанской Примеры и одной встрече Лиги чемпионов.
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