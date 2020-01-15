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Тульский «Арсенал» объявил о подписании контрактов с белорусами Ковалёвым и Громыко

Тульский «Арсенал» объявил о подписании контрактов с белорусами Ковалёвым и Громыко
Футбол / РПЛ 0

Тульский «Арсенал» на официальном сайте объявил о заключении контрактов с белорусскими полузащитниками Юрием Ковалёвым и Валерием Громыко.

Соглашение с 26-летним Ковалёвым рассчитано на 2,5 года. Игрок будет выступать в «Арсенале» под 15-м номером. 22-летний Громыко заключил контракт с «Арсеналом» на 3,5 года и будет играть за тульский клуб под 18-м номером.

«Мы сделали хорошее приобретение. Ковалёв регулярно вызывается в сборную Беларуси. Громыко, хотя и молод, тоже имеет такой опыт. «Арсенал» выиграл конкурентную борьбу за этих ребят у серьёзных российских клубов. Юрий и Валерий повысят конкуренцию в составе и усилят атакующий потенциал команды. Руководство нашего клуба и тренерский штаб изначально приветствовали приобретение этих футболистов. Скажу больше: мы пытались подписать ребят ещё в летнюю кампанию, чтобы усилиться к старту в квалификации Лиги Европы. Но тогда «Шахтёр» сам участвовал в еврокубках, и сделка не состоялась. Важно, что белорусские футболисты уже не считаются легионерами в России. Теперь дело за новичками, пусть доказывают свое право на место в составе. Понятно, что обоим нужно некоторое время на адаптацию в новой для себя обстановке», — отметил спортивный директор «Арсенала» Андрей Рудаков.

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