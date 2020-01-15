«Она для 15 человек?» Одноклубник потроллил Лукаку, показавшего свою кровать
Защитник «Интера» Андреа Раноккия потроллил одноклубника Ромелу Лукаку.
26-летний бельгиец опубликовал фото своей кровати. Снимок бельгиец прокомментировал словами: «Новые апартаменты. Новая кровать». В ответ Раноккия у него поинтересовался: «Она для 15 человек?».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Ромелу Лукаку.
Лукаку перешёл в «Интер» минувшим летом из «Манчестер Юнайтед». Трансфер форварда обошёлся нерадзурри в € 65 млн. Контракт с миланским клубом бельгиец подписал сроком до лета 2024 года. В ткущем сезоне футболист принял участие в 25 матчах за «Интер». На его счету 18 забитых мячей и 4 результативные передачи.
В турнирной таблице чемпионата Италии «Интер» занимает 2-е место. В активе команды 46 очков после 19 матчей.
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