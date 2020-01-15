Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Монако» — «ПСЖ». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Она для 15 человек?» Одноклубник потроллил Лукаку, показавшего свою кровать

«Она для 15 человек?» Одноклубник потроллил Лукаку, показавшего свою кровать
Футбол / Италия 0

Защитник «Интера» Андреа Раноккия потроллил одноклубника Ромелу Лукаку.

26-летний бельгиец опубликовал фото своей кровати. Снимок бельгиец прокомментировал словами: «Новые апартаменты. Новая кровать». В ответ Раноккия у него поинтересовался: «Она для 15 человек?».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Ромелу Лукаку.

Лукаку перешёл в «Интер» минувшим летом из «Манчестер Юнайтед». Трансфер форварда обошёлся нерадзурри в € 65 млн. Контракт с миланским клубом бельгиец подписал сроком до лета 2024 года. В ткущем сезоне футболист принял участие в 25 матчах за «Интер». На его счету 18 забитых мячей и 4 результативные передачи.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Интер» занимает 2-е место. В активе команды 46 очков после 19 матчей.

«Челси» и «Интер» согласовали сумму трансфера Жиру
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020