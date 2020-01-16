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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» в Кубке Англии

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» в Кубке Англии
Футбол / Англия 0

В переигровке матча 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» принимал «Вулверхэмптон». Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Автором единственного гола встречи стал испанский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, отправивший мяч в ворота «Вулверхэмптона» на 67-й минуте. В роли ассистента в данном эпизоде выступил форвард Антони Марсьяль. Напомним, в первом матче «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» не смогли выявить победителя (0:0).

В другой переигровке матча 1/32 финала Кубка Англии «Карлайл Юнайтед» уступил «Кардифф Сити». Игра прошла на стадионе «Брантон Парк» в Карлайле и завершилась победой гостей со счётом 4:3. Напомним, первая встреча завершилась ничьей со счётом 2:2.

Кубок Англии. 1/32 финала, переигровки
15 января 2020, среда. 22:45 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Мата – 67'
Кубок Англии. 1/32 финала, переигровки
15 января 2020, среда. 22:45 МСК
Карлайл Юнайтед
Карлайл
Окончен
3 : 4
Кардифф Сити
Кардифф
1:0 Томас – 7'   1:1 Флинт – 18'   1:2 Мёрфи – 45'   1:3 Флинт – 48'   2:3 McKirdy – 51'   2:4 Уорд – 57'   3:4 McKirdy – 64'
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