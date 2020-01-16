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«Монако» с Головиным проиграл «ПСЖ» в матче Лиги 1

«Монако» с Головиным проиграл «ПСЖ» в матче Лиги 1
Футбол / Франция 0

В матче 15-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча состоялась на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На 24-й минуте счёт в матче открыл нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. В компенсированное время первого тайма главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Монако», который успешно реализовал форвард парижан Неймар. Во втором тайме, на 72-й минуте, полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия забил третий гол. На 87-й минуте единственный гол «Монако» забил хавбек Тьемуэ Бакайоко. В концовке встречи Мбаппе оформил дубль.

Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе «Монако» и был заменён на 69-й минуте. Вместо него на поле вышел хавбек Адриен Силва.

В других матчах Лиги 1 «Ним» проиграл «Ренну» со счётом 0:1, а «Амьен» сыграл вничью с «Реймсом» (1:1).

Франция - Лига 1. 15-й тур
15 января 2020, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
1 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Мбаппе – 24'   0:2 Неймар – 45+2' (пен)   0:3 Сарабия – 72'   1:3 Бакайоко – 87'   1:4 Мбаппе – 90+1'
Франция - Лига 1. 12-й тур
15 января 2020, среда. 21:00 МСК
Ним
Ним
Окончен
0 : 1
Ренн
Ренн
0:1 Эну – 64'
Франция - Лига 1. 16-й тур
15 января 2020, среда. 21:00 МСК
Амьен
Амьен
Окончен
1 : 1
Реймс
Реймс
0:1 Кутеса – 45+1'   1:1 Конате – 54'
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