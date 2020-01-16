«Монако» с Головиным проиграл «ПСЖ» в матче Лиги 1

В матче 15-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча состоялась на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
На 24-й минуте счёт в матче открыл нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. В компенсированное время первого тайма главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Монако», который успешно реализовал форвард парижан Неймар. Во втором тайме, на 72-й минуте, полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия забил третий гол. На 87-й минуте единственный гол «Монако» забил хавбек Тьемуэ Бакайоко. В концовке встречи Мбаппе оформил дубль.
Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе «Монако» и был заменён на 69-й минуте. Вместо него на поле вышел хавбек Адриен Силва.
В других матчах Лиги 1 «Ним» проиграл «Ренну» со счётом 0:1, а «Амьен» сыграл вничью с «Реймсом» (1:1).
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