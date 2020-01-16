Впервые с 2012 года «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон»
В переигровке матча 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» принимал «Вулверхэмптон». Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
«Красные дьяволы» прервали свою серию без побед над «Вулверхэмптоном», которая насчитывала 5 матчей, начиная с марта 2012 года после победы со счётом 5:0, сообщает Opta.
Однако «волки» не выигрывают «манкунианцев» на выезде с февраля 1980 года, когда обыграли со счётом 1:0, то есть на протяжении 10 матчей (2 ничьи и 8 поражений).
Встреча между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги состоится в воскресенье, 23 января, на стадионе «Энфилд». Начало матча – 19:30 мск.
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