Мбаппе: отпраздновал второй гол в ворота «Монако» из-за оскорблений

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал празднование второго гола в ворота «Монако» в матче 15-го тура чемпионата Франции. Встреча состоялась на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась победой гостей со счётом 4:1. В этой игре французский форвард отметился дублем.

«Я не праздновал первый гол, поскольку я здесь тренировался, мои первые замечательные моменты также были здесь. Отпраздновал второй гол из-за оскорблений. Мы должны были ответить. Но это было приятно», — приводит слова Мбаппе Goal.com со ссылкой на Canal +.

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако». В нынешнем сезоне чемпионата Франции Килиан провёл 14 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи.