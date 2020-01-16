Выручка клубов РПЛ в 2018 году составила €752 млн

УЕФА обнародовал финансовый доклад за 2018 год, сообщает «РБК-Спорт».
В докладе отмечается, что активы клубов Российской Премьер-Лиги достигли почти € 1 млрд. Общая выручка команд чемпионата России составила € 752 млн в 2018 году и по этому показателю занимает шестое место. На первом месте располагается английская Премьер-лига, выручившая € 5,4 млрд. За ней идут немецкая Бундеслига (€ 3,2 млрд), испанская Ла Лига (€ 3,1 млрд), итальянская Серия А (€ 2,3 млрд) и французская Лига 1 (€ 1,7 млрд).
Выручка клубов РПЛ увеличилась на 74% за последние 10 лет, европейских — в среднем на 80%. Активы Российской Премьер-Лиги за данный период увеличились на 13% и достигли € 984 млн, и лига заняла 7-е место по этому показателю. Единоличным лидером является АПЛ (€ 11,17 млрд), в тройку также входят Ла Лига (€ 5,35 млрд) и Серия А (€ 4,85 млрд).
От реализации прав на телетрансляцию и вложение этих денег в бюджет составили 4% от общей выручки клубов чемпионата России. Это считается худшим показателем среди 20 лиг Европы. Лидирует по этому показателю чемпионат Англии — 53%.
Что касается расходов на зарплаты игрокам клубов, РПЛ оказалась на шестом месте. Команды потратили € 527 млн, что в среднем составляет по € 32,9 млн на клуб. Если соотносить выручку (€ 752 млн) и расходы на зарплаты (€ 527 млн), тогда 70% выручки уходит в России на зарплаты игрокам. Такое соотношение — второй по величине показатель среди шести ведущих лиг. Для примера, в АПЛ этот показатель составляет 59%. УЕФА отмечает, что при сравнении выручки и затрат расходы составляют более 70%, это приводит к убыткам (в том случае если клуб не продаёт игроков).
Чемпионат России делит 53–54-е места с лигой Словакии по показателю зависимости клуба от поступления спонсорских средств и коммерческой деятельности — 58% от общей выручки.
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