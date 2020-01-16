«Ростов» объявил о возвращении Калачёва. Легенда клуба займёт тренерскую должность

«Ростов» на своём официальном сайте объявил о возвращении в систему клуба бывшего футболиста команды Тимофея Калачёва, завершившего карьеру в прошлом году.
Калачёв назначен на должность старшего тренера ДЮК жёлто-синих. В академии он будет курировать воспитанников в возрасте 15-17 лет, а также станет одним из тренеров «Ростова»—2004.
Калачёв начинал карьеру в конце прошлого века в Беларуси, где выступал за «Вейно», могилёвский «Днепр» и солигорский «Шахтёр», а в 2003 году перебрался на Украину. Там он в течение двух лет играл за донецкий «Шахтёр» и «Ильичёвец», а в 2005 году — за «Химки» на правах аренды. В 2006 году Тимофей пополнил ряды «Ростова» и защищал его цвета до окончания карьеры с перерывом на 2008—2009 годы, когда выступал за «Крылья Советов».
С «Ростовом» Калачёв становился обладателем Кубка России и серебряным призёром чемпионата страны.
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