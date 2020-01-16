Калачёв: очень рад возможности вернуться в «Ростов». Клуб стал для меня вторым домом

Бывший полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв прокомментировал возвращение в клуб. Экс-футболист назначен на должность старшего тренера ДЮК жёлто-синих.
«Очень рад, что мне предоставлена возможность вернуться в «Ростов», он действительно стал для меня вторым домом. Академия в последние годы показывает хорошие результаты, есть успехи на крупных турнирах, воспитанники вызываются в сборную. Наша задача – продолжать рост и воспитать достойные кадры для «Ростова», — приводит слова Калачёва пресс-служба «Ростова».
Калачёв начинал карьеру в конце прошлого века в Беларуси, а в 2003 году перебрался на Украину. В 2005 году экс-хавбек играл в России за «Химки» на правах аренды, а в 2006 году пополнил ряды «Ростова». Цвета клуба Тимофей защищал до окончания карьеры с перерывом на 2008-2009 годы, когда выступал за «Крылья Советов».
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